У Дніпрі піймали зловмисника, який викрав скриньку з пожертвами для хворої дитини

У Дніпрі на вулиці Інженерна чоловік викрав скриньку для пожертв для дитини хворої на рак.

Про це повідомляє “Дніпро Оперативний” із посиланням на власні джерела.

Чоловік зайшов до магазину, пройшовся, а потім схопив скриньку для пожертв для дитини хворої на рак, яка стояла на касі, та почав тікати. Працівники магазину змогли затримати крадія, скриньку поставили на місце. Чоловіку замотали руки скотчем до приїзду поліції.

Поліція, прибувши на місце, вивільнила 51-річного крадія та доставила його у відділок.