У Дніпрі поліцейські розкрили вбивство чоловіка, зниклого безвісти пів року тому

Виявилось, що злочин скоїв чоловік, якого затримали за вбивство 13-річного хлопчика.

17 жовтня поліцейські затримали 59-річного підозрюваного та встановили його причетність до вбивства дитини. Також в ході слідства з’ясувалося, що він скоїв ще один тяжкий злочин – убив 64-річного чоловіка.

Тіло вбитого було виявлено на території гаражного кооперативу у Дніпрі. З’ясувалося, що між раніше знайомими чоловіками виникла сварка, під час якої зловмисник завдав потерпілому близько 10 ударів ножем. Коли жертва померла, нападник сховав тіло у підвалі гаража.

19 жовтня слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області за узгодженням з Дніпропетровською обласною прокуратурою вручили затриманому повідомлення про підозру за скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області