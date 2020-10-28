У Дніпрі поліцейські затримали чоловіка, який вимагав гроші за неіснуючий борг

Впродовж декількох років 33-річний місцевий житель під погрозами змушував потерпілого заплатити йому 620 тисяч гривень.

Поліцейські управління карного розшуку ГУНП в Дніпропетровській області, відділу боротьби з майновими злочинами в державному секторі та шахрайством спільно зі слідчими Дніпровського відділу поліції задокументували факт вимагання та отримання коштів.

В ході поліцейської спецоперації 20 жовтня правоохоронці затримали підозрюваного під час передачі частини грошей у розмірі 170 тисяч гривень. Встановлено, що до злочину може бути причетний ще один чоловік, який виконував роль водія. Проводяться заходи для притягнення його до кримінальної відповідальності.

33-річного підозрюваного затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За місцем його мешкання відбувся обшук та вилучені речові докази. Слідчі перевіряють фігуранта на причетність до інших злочинів, скоєних на території міста та району, встановлюють всіх потерпілих та співучасників злочину. Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді арешту.

Розслідування даного факту проводиться в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області