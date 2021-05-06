У Дніпрі групу іноземців-крадіїв затримали під час спроби крадіжки з автомобіля

Зловмисники відсканували сигналізацію та проникли в автомобіль, припаркований у центрі міста.

Злочин стався 5 травня на вулиці Воскресенській у м. Дніпро.

Коли власник вийшов з автомобіля, двоє чоловіків за допомогою спеціально заготовлених пристроїв, відсканували сигналізацію та відчинили автомобіль. В момент скоєння злочину їх затримали працівники сектору розкриття злочинів проти власності кримінальної поліції Дніпровського районного управління поліції. Їх особи встановлені – це громадяни Грузії 35 та 40 років.

Зараз зловмисники затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Дніпровського районного управління поліції повідомили їм про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Чоловікам загрожує позбавлення волі на строк від 3-х до 6 років. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського районного управління поліції