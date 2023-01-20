У Дніпрі поліцейські затримали торговця зброєю (фото)

Після передачі зброї (РПГ-22) та отримання грошей за товар збувача затримали оперативники міста.

19 січня працівники кримінальної поліції спільно зі слідчими Дніпровського районного управління поліції задокументували факт збуту зброї. 37-річний місцевий житель за 10 тисяч гривень продав гранатомет, після чого був затриманий правоохоронцями на місці злочину.

Під час обшуку за місцем мешкання підозрюваного поліцейські виявили та вилучили ще 5 корпусів гранат типу РГД та 3 запали типу УЗРГМ-2. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі за погодженням з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського районного управління поліції