У Дніпрі поліцейські затримали жінку, підозрювану в незаконному переправленні чоловіків за кордон

26-річна дніпрянка сприяла у виготовленні медичних довідок для чоловіків призовного віку, з якими вони могли безперешкодно перетнути український кордон. Свої послуги оцінювала у 10 тис. доларів США.

6 березня слідчі Павлоградського районного відділу поліції спільно з поліцейськими управління захисту інтересів суспільства та держави за процесуального керівництва Павлоградської окружної прокуратури провели санкціонований судом обшук за місцем мешкання та роботи фігурантки.

За результатами заходів поліцейські вилучили флеш-накопичувачі, комп’ютерну техніку, гроші у сумі 80 тисяч гривень, а також документацію для виїзду осіб за кордон. Встановлено, що підозрювана вимагала передоплату за сприяння у виготовленні підроблених документів, з якими чоловіки призовного віку могли перетнути державний кордон України. Після отримання замовником медичної довідки, їй сплачували решту грошових коштів.

Жінку затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

7 березня затриманій вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років.

Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до протиправної діяльності. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Павлоградського РВП