У Дніпрі поліцейського викрили на хабарі за притягнення домашнього кривдника до відповідальності

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру начальнику сектору превенції Дніпровського районного управління поліції області за фактом зловживання впливом (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, правоохоронець вимагав та одержав неправомірну вигоду. За «винагороду» він обіцяв громадянці посприяти притягненню її чоловіка до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Оперативний супровід здійснює Управління СБУ області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Дніпропетровської обласної прокуратури