У Дніпрі поліція затримала чоловіка, який знаходився в міжнародному розшуку за замовне вбивство

З 2016 року чоловік розшукувався правоохоронними органами Болгарії. В Україні переховувався під чужим ім’ям.

Під час проведення заходів по розшуку осіб, що переховуються від органів досудового розслідування, оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області Нацполіції встановили місце знаходження чоловіка, який перебуває у міжнародному розшуку.

За вчинення замовного вбивства на території Болгарії у 2016 році 35-ти річний чоловік був оголошений у розшук. Аби не потрапити в поле зору правоохоронців, зловмисник використовував документи, видані на іншу особу.

У четвер, 6 серпня, оперативники разом зі слідчими Соборного відділу поліції, полку поліції особливого призначення та за підтримки патрульної поліції затримали розшукуваного. В його автомобілі правоохоронці вилучили зброю та набої до неї, документи на ім’я іншої особи, але з фотографією зловмисника. Походження та підстави отримання вилучених документів будуть встановлюватися правоохоронцями.

Тривають слідчі дії, особа перевіряється на причетність до вчинення тяжких злочинів на території України.

З метою подальшої комунікації з іноземними колегами про затримання розшукуваної особи поліцейські вже повідомили Інтрепол.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України