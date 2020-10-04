У Дніпрі поліція затримала двох підозрюваних у замаху на вбивство активіста

Нападники завдали 38-річному чоловіку понад 10 ударів по голові.

Як встановили слідчі в ході досудового розслідування, чоловіки вистежили потерпілого та напали на нього. Нападники завдали йому понад 10 ударів по голові. Коли їх помітили перехожі, втекли з місця злочину. Потерпілого в тяжкому стані доставили до лікарні.

За замах на вбивство, вчинене із хуліганських мотивів у складі групи осіб, слідчі ГУНП в Дніпропетровській області встановили двох жителів м. Кам’янське 28 та 37 років. Крім них, на причетність до скоєння злочину перевіряється ще один чоловік.

За місцем їх мешкання відбулися санкціоновані обшуки. Наразі двох чоловіків затримано та вручено письмове повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 15, п. 7, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство). Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. // Вартові еспресо