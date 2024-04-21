У Дніпрі повідомили про підозру покидьку, який пошкодив банер та Державний Прапор України

У центральній частині міста, на честь загиблих українських воїнів, громадяни встановили державні символи, які й понівечив зловмисник.

Злочин стався у лютому на проспекті Дмитра Яворницького в Шевченківському районі. Отримавши виклик, правоохоронці відділення поліції № 7 Дніпровського районного управління поліції прибули на місце події, провели першочергові слідчі дії. За фактом наруги над державними символами відкрили кримінальне провадження.

Поліцейські встановили, що до події причетний 34-річний чоловік, який мешкає у місті Дніпро. 19 квітня слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України. Чоловіку може загрожувати до 3 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського районного управління поліції