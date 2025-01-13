У Дніпрі правоохоронці попередили теракт на залізничних коліях та затримали двох терористів

У співпраці з російськими спецслужбами підозрювані виготовили саморобний вибуховий пристрій, після чого заклали вибухівку під залізничні цистерни з пальним та планували підірвати. Диверсантів затримали на місці злочину в ході спецоперації. Викрили ворожих поплічників поліцейські ГУНП в Дніпропетровській області, контррозвідка та слідчі СБУ. Вони нейтралізували вибуховий пристрій та запобігли теракту.

Як встановили правоохоронці, затримані – 24-річна жінка та 36-річний чоловік – наркозалежні жителі Дніпра, які на замовлення ворожого агента погодилися вчинити теракт. У месенджері вони налагодили зв’язок з російським куратором та придбали всі необхідні компоненти для виготовлення саморобного вибухового пристрою. Ціллю ворога стали цистерни з пальним, розташовані на залізничних коліях поблизу одного із заводів у Дніпрі. За виконання «завдання» зрадникам обіцяли винагороду у розмірі 3 тис. доларів США.

Відомо, що жінка раніше вже потрапляла в поле зору правоохоронців: 31 грудня минулого року за вироком суду її визнали винною у збуті наркотиків та призначили покарання у виді іспитового строку терміном на 3 роки.

Дії терористів кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб). Процесуальне керівництво досудового розслідування здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.

Зараз обидва затримані перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровській області