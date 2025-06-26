У Дніпрі ревнивець вбив жінку та намагався позбавити життя чоловіка

Через ревнощі до колишньої співмешканки 63-річний підозрюваний смертельно поранив жінку та завдав ножових поранень 46-річному чоловіку.

Злочин стався 24 червня в одному з будинків по вул. Резервна в Амур -Нижньодніпровському районі міста.

Як встановили правоохоронці, місцевий житель прийшов до будинку, де проживала його колишня співмешканка. Під час конфлікту нападник завдав ножових поранень знайомому жінки та декілька разів вдарив ножем саму жінку. Від отриманих травм 50-річна потерпіла загинула на місці, чоловіка госпіталізували. Після скоєного зловмисник ножем поранив себе — його доправили до медичного закладу.

Знаряддя злочину – ніж, правоохоронці вилучили.

25 червня слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.115 (умисне вбивство) та ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115(замах на умисне вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП № 2