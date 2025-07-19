У Дніпрі «швидка» врізалася у стовп. В результаті загинув один з медпрацівників (фото)

ДТП сталася 19 липня близько 5-ї ранку на просп. Богдана Хмельницького м. Дніпра.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля швидкої допомоги під час руху виїхав за межі проїжджої частини та врізався у стовп. В результаті один з медпрацівників отримав смертельні травми та загинув на місці. Інший медпрацівник та водій зазнали тілесних ушкоджень.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Обставини події з’ясовуються.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області