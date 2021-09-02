У Дніпрі стався вибух в автомобілі, водія доставлено до лікарні (фото)

Внаслідок події тілесні ушкодження отримав 36-річний водій автомобіля. Більше ніхто не постраждав.

Повідомлення надійшло до поліції сьогодні, 2 вересня, близько 12-ї. За попередньою інформацією, вибух стався в салоні автомобіля «Subaru» в районі переднього пасажирського сидіння.

Зараз водія доставлено до лікарні. Його життю нічого не загрожує. На місці події по вул. Ливарній працюють експерти-криміналісти, вибухотехніки та слідчо-оперативна група. З місця події вилучено фрагменти страйкбольної гранати, а також пошкоджену сумку водія. Вирішується питання про надання правової кваліфікації вказаної події.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області