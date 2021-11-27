У Дніпрі судитимуть державну виконавицю, яка заволоділа грошовими коштами громадян на суму понад ₴1 мільйон

За процесуального керівництва Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра до суду скеровано до суду обвинувальний акт відносно державної виконавиці одного з відділів державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції за заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, а також незаконні дії з документами на переказ, вчиненні повторно (ч.5 ст.191, ч.1 ст.200 та ч.2 ст.200 КК України).

Так, службовиця мала доступ до рахунків відомства, на які зараховуються стягнуті з боржників кошти для виплат стягувачам, та була відповідальною за підготовку розрахункових документів.

За версією слідства, з метою особистого збагачення, зловмисниця протягом січня-травня 2020 року складала платіжні доручення, у які вносила завідомо недостовірні відомості, для перерахування грошових коштів боржників на власний банківський рахунок. Задля засвідчення таких доручень остання використовувала електронні підписи своїх колег та електронну печатку відомства.

За вказаний період жінка заволоділа грошовими коштами фізичних осіб на суму понад 1 мільйон гривень.

Судовий розгляд справи триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури