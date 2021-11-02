У Дніпрі судитимуть співробітника СІЗО, який систематично отримував від ув’язнених хабарі

Дніпропетровською обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт відносно старшого оперуповноваженого Дніпровської установа виконання покарань №4 за одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, у період з 2020 по 2021 роки правоохоронець систематично одержував від арештованих та їх родичів неправомірну вигоду за надання певних благ та привілеїв, у тому числі незаконних.

За грошову винагороду співробітник установи надавав в’язням можливість безперешкодно залишати камери, грати в азартні ігри, користуватися мобільними телефонами або переходити в камери з кращими умовами.

За цей період правоохоронними органами задокументовано чотири епізоди отримання неправомірної вигоди на загальну суму більше ніж 56 тис грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Дніпропетровської обласної прокуратури