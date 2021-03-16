У Дніпрі судитимуть учасників злочинної організації, які займалися рейдерством, вимаганням та скоювали злочини на замовлення

Загальна сума завданих злочинною діяльністю збитків сягає 2 млн грн.

Відомо, що до складу злочинної організації входило шестеро осіб. Більшість із них – активні учасники громадських організацій, а також адвокат і колишній правоохоронець. За вказівками організатора – 42-річного діючого адвоката та члена громадської ради при місцевому органі державної виконавчої влади – зловмисники здійснили рейдерське захоплення одного із ринків у місті Дніпрі та перешкоджали тамтешнім підприємцям у веденні господарської діяльності.

Крім цього, учасники злочинної організації причетні до нанесення тяжких тілесних ушкоджень медпрацівнику однієї з обласних лікарень. «Замовила» побиття свого підлеглого через особисту неприязнь головна лікарка. Виконання злочину «доручила» лідеру злочинної організації – його спільники побили потерпілого битою та молотком.

Загальна сума завданих злочинною діяльністю збитків сягає 2 млн грн.

Наприкінці листопада минулого року оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області з колегами-правоохоронцями викрили злочинну організацію. Тоді ж їм повідомили про підозри відразу за кількома статтями Кримінального кодексу України:

організаторові — за ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 1 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу), ч. 3 ст. 206 (протидія законній господарській діяльності), ч. 3 ст. 206-2 (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) та ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України;

одному з учасників ЗО – за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 206-2 та ч. 2 ст. 121. Він вже був засуджений за грабіж – у липні цього року отримав ще один вирок за побиття працівника поліції;

ще трьом учасникам – за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 206-2, одного з них вже затримували під час проведення першого етапу спецоперації;

колишньому правоохоронцю – за ч. 3 ст. 206-3,

головному лікареві медичного закладу — за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 121 (пособництво в нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження) та ч. 1 ст. 255-3 (звернення за застосуванням злочинного впливу).

Наразі досудове розслідування завершене: його здійснювали слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. Обвинувальний акт щодо організатора та всіх членів злочинної організації скеровано до суду.

Фігурантам може загрожувати до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України