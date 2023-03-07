У Дніпрі судитимуть агентку ФСБ РФ, яка коригувала вогонь та здавала розробки стратегічного оборонного підприємства

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно мешканки м. Дніпра за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, у червні 2022 року проросійськи налаштована жінка, будучи працівником одного з підприємств ракетно-космічної галузі, надала згоду на співпрацю з оперативним співробітником ФСБ РФ. Завдання зі збору інформації вона отримувала через месенджер Telegram. Жінка мала доступ до інформації щодо оборонних замовлень на підприємстві та повідомляла її представнику країни-агресора.

Використовуючи додаток Google maps, жінка передавала інформацію щодо місць розташування українських військових та важливих стратегічних об’єктів на території міста

Крім цього, на виконання завдань від представника країни-агресора вона повідомляла наслідки ракетних ударів по м. Дніпро.

У ході санкціонованого обшуку за місцем мешкання агентки вилучено мобільні термінали та носії комп’ютерних даних, які містили докази протиправної діяльності.

Наразі обвинувачена перебуває під вартою, їй загрожує строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Управління СБУ в Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури