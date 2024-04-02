У Дніпрі судитимуть чоловіка, який наніс смертельні ножові поранення 15-річному підлітку

Ювенальні прокурори Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра скерували до суду обвинувальний акт стосовно місцевого мешканця за фактом умисного вбивства, вчиненого з хуліганських мотивів ( п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України).

Розслідуванням встановлено, що 31 грудня 2023 року на дитячому майданчику в одному із районів м. Дніпра обвинувачений побачив компанію раніше незнайомих йому підлітків.

Чоловік почав безпричинно чіплятися до дітей і провокувати словесний конфлікт.

Після того, як один із хлопців зробив йому зауваження, обвинувачений розпочав бійку. Під час сутички він дістав з кишені ножа і наніс два поранення 15-річній дитині в живіт.

Від отриманих травм потерпілий помер у лікарні.

Наразі чоловік перебуває під вартою без права внесення застави.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури