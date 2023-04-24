У Дніпрі судитимуть чоловіка, який розбещував 7-річну доньку своєї співмешканки

За процесуального керівництва Західної окружної прокуратури міста Дніпра скеровано до суду обвинувальний акт стосовно місцевого мешканця, який вчинив розпусні дії стосовно малолітньої дитини (ч. 2 ст. 156 КК України).

За даними слідства, у листопаді 2022 року раніше судимий чоловік, користуючись відсутністю матері дитини вдома, вчинив розпусні дії щодо 7-річної доньки своєї співмешканки.

Наразі чоловік перебуває під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Дніпропетровської обласної прокуратури