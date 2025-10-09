У Дніпрі судитимуть пару співмешканців, які намагалися підірвати військовослужбовця ЗСУ

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури до суду передано обвинувальний акт стосовно співмешканців, які планували підірвати військовослужбовця ЗСУ (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263-1 КК України).

Розслідуванням встановлено, що через месенджер Telegram співмешканцям з Дніпра запропонували «заробіток» за вчинення теракту.

Відповідно до інструкцій куратора, обвинувачений придбав необхідні компоненти та виготовив саморобний вибуховий пристрій. Тим часом куратор, діючи під іменем невідомої жінки, вийшов на контакт із військовослужбовцем ЗСУ та в ході спілкування попросив його про допомогу — забрати речі у свого знайомого.

На зустріч із військовослужбовцем прибув обвинувачений і передав йому рюкзак із вибухівкою. Одразу після передачі він спробував дистанційно привести СВП у дію, але правоохоронці своєчасно знешкодили пристрій і затримали зловмисника.

Встановлено, що кошти для виконання «завдання» надійшли на банківський рахунок співмешканки затриманого.

Наразі обвинувачені перебувають під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ у Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку.

Відділ інформаційної політики Дніпропетровської обласної прокуратури