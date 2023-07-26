У Дніпрі судитимуть поліцейського начальника та його брата, які вимагали $200 тис. неіснуючого боргу, погрожуючи вбивством

Прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно заступника начальника одного із управлінь поліції м. Дніпра та його брата за фактом вимагання з погрозою насильства над потерпілими (ч. 4 ст. 189 КК України).

Розслідуванням встановлено, що троє місцевих мешканців будували будинок, який належить родичці поліцейського. Пізніше у домоволодінні сталася пожежа. В ній правоохоронець звинуватив будівельників та вимагав 200 тис доларів США за нібито відшкодування збитків.

Залучивши свого брата, упродовж декількох місяців вони неодноразово залякували, принижували та погрожували фізичним насильством потерпілим.

У разі відмови обвинувачені погрожували посадити за ґрати або передати справу «серйозним людям», які змусять віддати гроші.

Крім цього, правоохоронець, знаючи, що один із чоловіків військовослужбовець ЗСУ, вимагав від нього щомісячно перераховувати 30 тис грн заробітної плати.

У ході спецоперації правоохоронці викрили обох чоловіків у травні 2023 року.

За клопотанням прокурора судом накладено арешт на нерухоме майно та грошові кошти обвинувачених.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтава.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури