У Дніпрі судитимуть шістьох учасників угруповання, які незаконно збували прекурсори в аптеках міста

Прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно шести учасників злочинного угруповання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що власник однієї з мереж аптек м. Дніпро організував наркобізнес та залучив до незаконної діяльності трьох працівників-фармацевтів і близьких родичів.

Учасники угруповання налагодили канал збуту прекурсору псевдоефедрину на території міста.

«Продукцію» закуповували оптовими партіями та зберігали в орендованих приміщеннях. У подальшому, дотримуючись конспірації, збували прекурсор «із рук у руки» у приміщенні аптеки.

Гроші отримували готівкою або переказами на банківські картки.

Обвинуваченим інкриміновано незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконного збуту прекурсорів, вчинених організованою групою (ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 311 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося у співпраці з СУ та УБН ГУНП в Дніпропетровській області, Управлінням СБУ в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Дніпропетровської обласної прокуратури