У Дніпрі судитимуть сімох учасників злочинної організації, які налагодили нарколабораторію із щомісячним обігом ₴10 млн.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно організатора і шістьох учасників злочинної організації, яка займалася виготовленням та збутом метамфетаміну. Їм інкримінують контрабанду прекурсорів у великих розмірах, незаконне виготовлення, придбання, зберігання, збут психотропної речовини та незаконне поводження з бойовими припасами (ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 305, ч.ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, організатор – мешканець Дніпра залучив до «бізнесу» шістьох знайомих, кожен з яких виконував функції за заздалегідь узгодженим планом. Інгредієнти для виготовлення психотропу завозились контрабандним шляхом із-за кордону. Виготовляли метамфетамін у спеціальній нарколабораторії за місцем мешкання організатора. Замовлення приймали через месенджер та збували дрібними та оптовими партіями по всій території області. Щомісячно обіг з реалізації складав близько 10 млн грн.

У рамках кримінального провадження правоохоронцями проведено 45 обшуків на території області за місцями проживання фігурантів та в автомобілях, які вони використовували для протиправної діяльності. Вилучено психотропну речовину, канабіс, спеціальне обладнання, мобільні телефони, банківські карти, зброю, гранати, 8 транспортних засобів та грошові кошти у сумі 700 тис грн.

Наразі обвинувачені перебувають під вартою.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими територіального управлінням ДБР у Полтаві, оперативний супровід – співробітниками СБУ у Дніпропетровській області та оперативниками ДВБ Нацполіції України.

Дніпропетровська обласна прокуратура