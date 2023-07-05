У Дніпрі судитимуть службовців міськради за будівництво зі збитками у ₴4,3 млн.

Налагодили злочинну схему працівники органу місцевого самоврядування, один із яких на момент скоєння злочину обіймав посаду директора департаменту міської ради Дніпра. Другий фігурант — інспектор відділу з технічного нагляду цього ж підрозділу.

У 2021 році службові особи департаменту капітального будівництва та представники будівельної комерційної структури уклали договір на проведення будівництва системи водовідведення на території міста. Фігуранти вносили до офіційної документації неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт, які фактично не проводили.

Фігурантам може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Національна поліція України