У Дніпрі судитимуть водія, який убив жінку та малолітнього хлопчика

Прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно місцевого мешканця за фактом порушення Правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох потерпілих (ч. 3 ст. 286 КК України).

Розслідуванням встановлено, що 30 липня 2023 року водій автомобіля «Honda» на автодорозі «Дніпро-Миколаїв», рухаючись у напрямку м. Кривий Ріг, порушив Правила дорожнього руху.

Обвинувачений здійснив наїзд на жінку та її правнука, які перетинали проїжджу частину дороги по пішохідному переходу.

У результаті ДТП потерпіла загинула на місці, 10-річний хлопчик помер у лікарні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури