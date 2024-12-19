У Дніпрі та Києві ліквідували масштабні канали збуту наркотиків, про підозру повідомили 16 особам

Під час обшуків правоохоронці вилучили наркотиків та різноманітне обладнання на майже 3 млн грн.

У Дніпропетровській області та у столиці ліквідовано канали постачання і збуту наркотиків, у межах розслідування про підозру повідомили 16 особам, повідомили в Офісі генпрокурора.

У Дніпрі члени угруповання, до якого входили шестеро осіб, налагодили процес виготовлення та розповсюдження метадону, метамфетаміну, амфетаміну та Альфа-PVP. Їхня діяльність приносила щомісяця до 5 мільйонів гривень прибутку.

Під час обшуків правоохоронці вилучили наркотики, прекурсори, обладнання для їх виготовлення, банківські картки, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, гроші та автомобілі.

У столиці киянин організував групу осіб, до якої входило девʼять учасників. Вони збували наркотичні речовини покупцям “із рук у руки”, через спільних знайомих, а також шляхом здійснення “закладок”. Кожен з членів групи відповідав за окремий напрямок роботи групи. Зокрема були “посади” старших по складу, фасувальників, кур’єрів та реалізаторів.

Під час розслідування правоохоронці провели 8 оперативних закупок, а також 15 одночасних обшуків, зокрема у домівках фігурантів, їхніх автомобілях та за адресами схованок з наркотиками.

Унаслідок обшуків вилучено 5 кг солей PVP, близько 250 г амфетаміну, 150 г канабісу, обладнання для вживання наркотиків, пристрої для зважування, фасування, подрібнювачі, чорнові записи, телефони. За попередніми підрахунками вилучено “товару” на майже 3 млн грн.

Окрім того, в окремих учасників групи вилучено зброю та боєприпаси.

Наразі всім 16 особам, в залежності від скоєного, повідомлено про підозру у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні та збуті наркотичних засобів і психотропних речовин (ст. 309, ст. 307 КК України).

Усіх підозрюваних затримали, вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. Досудові розслідування проводять регіональні підрозділи Національної поліції.

LB.ua