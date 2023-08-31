у дніпрі відкрито кримінальне провадження за фактом посягання на життя патрульних поліцейських

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі ГУНП в Дніпропетровській області внесли за ст. 348 Кримінального кодексу України.

Обставини вчиненого 29 серпня правопорушення щодо патрульних поліцейських будуть встановлені слідчим шляхом.

За посягання на життя працівника поліції передбачене покарання – від 9-ти до 15-ти років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області