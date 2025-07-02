У Дніпрі викрили злочинну організацію, яка займалася масовим підробленням документів

Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру дев’яти учасникам злочинної організації, які займалися масовою підробкою та збутом офіційних документів, у тому числі із нанесенням голографічних захисних елементів.

За даними слідства, 49-річний мешканець Дніпра разом зі своїм рідним братом та сином налагодили «бізнес», залучивши довірених осіб з кількох регіонів України. Підозрювані розробили чіткий план діяльності з розподілом ролей.

Одні учасники відповідали за необхідне обладнання та неліцензійне програмне забезпечення, а інші – підшуковували дійсні бланки офіційних документів, вносили в них потрібні зміни, неправдиві відомості та голографічні захисні елементи. Вони розміщували оголошення в одному із месенджерів про пошук замовників продукції та зв’язувалися з клієнтами. Передавали підроблені документи виключно поштовим зв’язком з дотриманням конспірації – зазначаючи в квитанції відправлення вигадані прізвища та мобільні телефони.

Правоохоронці провели 40 санкціонованих обшуків на території 8 областей та м. Києва. За результатами заходів вилучили підроблені документи, зокрема МВС та Національної поліції України, оргтехніку, банківські картки, чорнові записи та накладні, зброю, набої та 4 автомобілі.

Підозрюваним інкриміновано створення, керівництво та участь у злочинній організації, виготовлення та збут голографічних захисних елементів, а також підроблення, збут і використання підроблених документів (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 199, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України).

Організатору та ще трьом учасникам злочинної організації обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою, іншим – тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Наразі тривають слідчі дії з метою притягнення до відповідальності інших фігурантів злочинної організації.

Досудове розслідування за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється слідчими ГСУ НП України за оперативного супроводу ДКР НП України та СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора