У Дніпрі викрито 8 учасників ОЗГ, які спеціалізувалися на виготовленні і збуті метамфетаміну

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру вісьмом учасникам злочинної організації, які налагодили механізм незаконного виробництва та збуту психотропних речовин (ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 307 КК України).

За даними слідства, створив злочинну організацію 36-річний мешканець Дніпра, до її складу залучив ще сімох містян. Вони спеціалізували на виготовленні та торгівлі метамфетаміном.

Кожному відводилися свої функції з виготовлення, пакування, пошуку нових каналів збуту та продажу психотропу.

Щомісячно наркоугруповання виготовляло понад пів кілограма метамфітаміну.

«Товар» переважно продавали на території Дніпропетровщини через «закладки». Водночас задокументовано збут і на території інших регіонів країни, куди вони відправляли психотропні речовини поштовими відправленнями.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваних правоохоронці вилучили підготовлений для збуту метамамфетіман, обладнання для його виготовлення, а також два револьвери, пістолет і набої.

У ході слідчих дій організатора наркобізнесу та інших учасників протиправної діяльності затримали.

За клопотанням прокуратури 7 підозрюваним обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, ще одній особі – домашній арешт.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу співробітників Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора