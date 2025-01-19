У Дніпрі викрито підпільне онлайн-казино зі щорічним обігом понад $50 млн., підконтрольне підсанкційному бізнесмену

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора припинено незаконну діяльність підпільного онлайн-казино у м. Дніпро, що належало сину підсанкційного бізнесмена-втікача.

За даними слідства, казино надавало послуги азартних ігор із використанням криптовалют. До його роботи було залучено понад 120 осіб, які виконували функції менеджерів, круп’є та адміністраторів.

В ході проведення обшуків зафіксовано факти злочинної діяльності в режимі онлайн та вилучено гральне обладнання, електронні носії, мобільні пристрої, чорнові записи та інші докази. Виявлено схеми виведення коштів у тіньовий обіг за допомогою криптовалютних операцій.

Попередньо встановлено, що дохід організаторів сягав понад 5 млн доларів США щомісяця.

Наразі слідчі готують клопотання до суду про арешт вилученого майна, визначають повне коло причетних осіб і незаконно отриманий прибуток.

Досудове розслідування за фактом шахрайства, вчиненого організованою групою в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України), триває та здійснюється слідчими ГСУ Нацполіції України за оперативного супроводу Департаменту кіберполіції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в судовому порядку.

Офіс Генпрокурора