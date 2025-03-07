У Дніпрі викрито підпільну схему виготовлення і продажу електронних пристроїв для паління – вилучено товару на ₴10 млн.

Дніпропетровською обласною прокуратурою у взаємодії з правоохоронними органами області продовжується активна протидія незаконному обігу підакцизних товарів.

За даними слідства, у рамках кримінального провадження викрито групу осіб, які займались незаконним виготовленням та збутом підроблених електронних засобів для паління без марок акцизного податку (ч. 3 ст. 199, ч. 1, 3 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України).

У ході проведення 24 обшуків вилучено понад 120 тис електронних пристроїв для паління, більш ніж 135 тис флаконів зі складовими для виготовлення підакцизних товарів (гліцерин, нікотин, ароматизатори), обладнання для виготовлення рідин для паління, чорнові записи, готівку у різних валютах.

Попередньо, вартість вилученого становить понад 10 млн грн.

Слідчі дії тривають.

Досудове розслідування – слідче управління ГУНП в Дніпропетровській області за оперативного супроводу Управління СБУ в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою до доведення її вини в законному порядку та підтвердження обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора