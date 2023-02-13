У Дніпрі викрито злочинну організацію, яка налагодила наркобізнес з мільйонними доходами

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури викрито і повідомлено про підозру двом організаторам та шістьом учасникам злочинної організації за фактом незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах (ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. ч. 2, 3 ст. 307 КК України).

За даними слідства, на території Дніпропетровської області діяла злочинна організація, до складу якої входило вісім чоловік. Організували наркобізнес двоє мешканців м. Дніпра.

Виготовляли метамфетамін в облаштованих нарколабораторіях, інгредієнти завозили з-за кордону. Продаж психотропу підозрювані здійснювали в місті методом «із рук в руки» та поштовими замовленнями по території України.

Оплату за «товар» приймали на банківські картки та готівкою. Щомісяця така незаконна діяльність приносила їм понад 12 мільйонів гривень прибутку.

У ході спецоперації проведено понад 10 санкціонованих обшуків у різних регіонах України та вилучено близько 2 кг психотропів вартістю за цінами чорного ринку 4,5 млн грн, лабораторне обладнання, чорнові записи, мобільні телефони, банківські картки, грошові кошти, гранати РГД-5, автомат АКС та набої, елітні автомобілі.

Сімох учасників групи затримано у порядку ст. 208 КПК України. Наразі чотирьом із них обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Вирішується питання про обрання запобіжних заходів іншим затриманим. Вживаються заходи для встановлення місцезнаходження співорганізатора злочину.

Один із затриманих перебуває під судовим слідством в іншому кримінальному провадженні. У зв’язку з вчиненням ним даного злочину, внесена раніше застава у розмірі 1,5 млн грн буде стягнута у дохід держави. Також вирішується питання про накладення арешту на майно підозрюваних.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі теруправління ДБР у м. Полтаві, оперативний супровід – співробітниками Головного управління ВБ СБУ та теруправлінням ДБР у м. Полтаві.

Офіс Генпрокурора