У Дніпрі взято під варту кримінального «авторитета», керівника адвокатського об’єднання та шістьох учасників злочинної організації

За участю прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури судом обрано запобіжні заходи у вигляди тримання під вартою без права внесення застави вісьмом учасникам злочинної організації, які підозрюються у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, та підроблення офіційних документів й їх використання (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 2, ч. 4 ст. 358 КК України).

Нагадаємо, кримінальний авторитет та керівник одного з адвокатських об’єднань створили злочинну організацію, яка займалась рейдерськими захопленнями підприємств у м. Дніпро. До «схеми» вони залучили адвокатів, арбітражних керуючих та юристів.

Так, учасники організації на підставі підробних документів ввели до складу засновників одного з промислових підприємств міста близького родича, що дало можливість незаконно заволодіти корпоративними правами ТОВ та у подальшому переоформити право власності об’єкта нерухомості на «свою» людину. Внаслідок таких дій потерпілим спричинено збитків на суму майже 16 млн грн.

Також прокурорами до суду подано клопотання на арешт всього майна підозрюваних.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури