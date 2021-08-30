У Дніпрі юнака затримали за підозрою у нанесенні смертельних ушкоджень місцевому жителю

Під час конфлікту 19-річний нападник завдав 38-річному потерпілому смертельні тілесні ушкодження.

Злочин стався 29 серпня близько 00.30 біля одного з будинків по вулиці Ялиновій у Самарському районі міста. Як встановили правоохоронці, між двома чоловіками виникла сварка, під час якої зловмисник побив потерпілого по голові та тілу. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці події.

Того ж дня поліцейські затримали 19-річного юнака в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За вказаним фактом слідчі відділення поліції № 4 Дніпровського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Чоловіку повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Санкцією статті передбачене — позбавлення волі строком до 10 років. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського районного управління поліції