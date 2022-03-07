У Дніпрі за передачу інформації військового характеру ФСБ РФ і фінансування «ДНР» затримано директора підприємства

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За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури затримано та повідомлено про підозру директору одного з підприємств м. Дніпра у державній зраді, в організації фінансового забезпечення терористичної організації «ДНР», групою осіб у великих розмірах, а також у сприянні діяльності терористичної організації (ч. 2 ст. 258-5, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 111 КК України).

За даними слідства, підозрюваний на виконання завдання кураторів ФСБ РФ спільно з колишніми військовими офіцерами Головного управління розвідки Міністерства оборони України контролював виконання оборонних замовлень та організував передачу відомостей про дислокацію військових частин ЗС України спецслужбам РФ.

Передача інформації військового характеру ФСБ РФ і фінансування «ДНР» – затримано директора підприємства м. Дніпра

Також чоловік налагодив постачання товарно-матеріальних цінностей на тимчасово окуповану територію Донецької області з метою забезпечення функціонування незаконних органів державної влади терористичної організації «ДНР».

4 березня 2022 року його затримано у порядку ст. 208 КК України спецслужбами у м. Києві.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом СБУ у Дніпропетровській області.

Офіс Генпрокурора

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