У Дніпрі за передачу інформації військового характеру ФСБ РФ і фінансування «ДНР» затримано директора підприємства

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури затримано та повідомлено про підозру директору одного з підприємств м. Дніпра у державній зраді, в організації фінансового забезпечення терористичної організації «ДНР», групою осіб у великих розмірах, а також у сприянні діяльності терористичної організації (ч. 2 ст. 258-5, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 111 КК України).

За даними слідства, підозрюваний на виконання завдання кураторів ФСБ РФ спільно з колишніми військовими офіцерами Головного управління розвідки Міністерства оборони України контролював виконання оборонних замовлень та організував передачу відомостей про дислокацію військових частин ЗС України спецслужбам РФ.

Також чоловік налагодив постачання товарно-матеріальних цінностей на тимчасово окуповану територію Донецької області з метою забезпечення функціонування незаконних органів державної влади терористичної організації «ДНР».

4 березня 2022 року його затримано у порядку ст. 208 КК України спецслужбами у м. Києві.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом СБУ у Дніпропетровській області.

Офіс Генпрокурора