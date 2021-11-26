У Дніпрі за розбій до 8 років позбавлення волі засуджено військовослужбовця

За публічного обвинувачення прокурорів Дніпровської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері апеляційний суд залишено без змін вирок суду стосовно військовослужбовця. За вчинення розбою (ч. 2 ст. 187 КК України) його засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна. Також його позбавлено військового звання «старший сержант».

Прокурори у суді довели, що військовослужбовець однієї з військових частин Нацгвардії України за попередньою змовою з іншим громадянином шляхом погроз та насильства заволоділи матеріальними цінностями сторонньої особи на загальну суму понад 25 тис грн. У подальшому вони розпорядилися ними на власний розсуд. В результаті нападу потерпілому було заподіяно тілесні ушкодження.

Вироком Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська його засуджено до реальної міри покарання. Не погоджуючись з таким вироком, засуджений подав апеляційну скаргу. У суді обвинувачений свою вину в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні не визнав.

За матеріалами Спеціалізованої прокуратури

у військовій та оборонній сфері Південного регіону