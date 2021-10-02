У Дніпрі за скоєння резонансного вбивства трирічної давнини затримали озброєну злочинну групу

В ході досудового розслідування оперативники карного розшуку встановили організатора та двох виконавців, які спланували та скоїли вбивство 31-річного чоловіка.

Злочин стався 9 липня 2018 року у дворі будинку на Кодацькому узвозі в місті Дніпро. Близько опівночі двоє чоловіків здійснили декілька пострілів в бік потерпілого. Внаслідок отриманих поранень чоловік помер. Відомості за даним фактом були внесені до ЄРДР за п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, скоєне за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

До розслідування злочину були залучені співробітники управління карного розшуку ГУНП в Дніпропетровській області, Дніпровського РУП, а також використані можливості управління оперативної служби, оперативно-технічних заходів та Служби безпеки України. Процесуальне керівництво здійснювала Центральна окружна прокуратура м. Дніпра.

В ході досудового слідства, яке тривало понад три роки, правоохоронці встановили, що до злочину причетні три особи – 41-річний організатор та двоє 29-річних виконавців. 29 вересня за участю поліцейських спецпідрозділу «КОРД» їх затримали у місті Дніпро. Під час обшуків у чоловіків вилучили 5 пістолетів з набоями.

Зараз фігурантів затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Також за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області