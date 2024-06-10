У Дніпрі за спробу підкупу співробітника військкомату затримано 54-річного чоловіка

За 20 тис. гривень чоловік намагався домовитися з начальником одного з центрів комплектування та соціальної підтримки у м. Дніпро про відстрочку від мобілізації до ЗСУ. Ухилянта затримали на місці злочину – у службовому кабінеті посадовця, під час передачі неправомірної вигоди.

7 червня фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Злочин задокументували працівники відділу боротьби з майновими злочинами у державному секторі та шахрайством управління карного розшуку ГУНП в Дніпропетровській області. Оперативний супровід здійснювали співробітники УСБУ в Дніпропетровській області. Процесуальне керівництво – Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області