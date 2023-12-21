У Дніпрі за вплив на військкомат зловмисник хотів 14 тисяч доларів

Кіровський районний суд міста Дніпра визнав чоловіка винним у зловживанні впливом.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 14 грудня.

За матерілами справи, обвинувачений мав звʼязок зі службовими особами, які уповноважені приймати рішення щодо заходів із мобілізації і внаслідок товариських відносин міг впливати на них.

На початку серпня 2023 року він запропонував за винагороду вплинути на службових осіб для визнання громадянина непридатним до військової служби з подальшим виключенням із військового обліку.

Шляхом словесного переконання, апелюючи своїми звʼязками, він говорив, що «білий білет» він буде вирішувати через «Самарський воєнкомат» і коштувати це буде 14 тисяч доларів США.

Зловмисника затримали при передачі йому імітаційних коштів.

Обставини справи підтверджувалися показаннями свідка і самого підозрюваного та інформацією з їх мобільних телефонів.

Про обвинуваченого відомо, що за кілька місяців до цих подій він звільнився із Софіївської виправної колонії, відбувши 4,5 роки увʼязнення за крадіжку.

За новий злочин йому загрожувало від 3 до 5 років позбавлення волі.

У подальшому чоловік уклав із прокурором угоду про визнання винуватості, якою передбачано покарання у вигляді 42,5 тисяч гривень штрафу.