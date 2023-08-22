У Дніпрі за замах на вбивство чоловіка та жінки затримали 30-річного місцевого жителя
Через ревнощі підозрюваний завдав 29-річному знайомому та 30-річній жінці численні удари по голові
Злочин стався 20 серпня близько 14.45 в одній із квартир Шевченківського району міста. Правоохоронці встановили, що між господарем помешкання та зловмисником на грунті ревнощів виник конфлікт, в ході якого нападник спочатку завдав потерпілому декілька ударів по голові, а потім завдав численні удари по голові та тулубу колишній співмешканці. 29-річного чоловіка госпіталізували до лікарні.
Поліцейські відділення поліції N°7 Дніпровського районного управління поліції затримали зловмисника в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.
21 серпня слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 п. 1 ст. 115
Кримінального кодексу України (Замах на умисне вбивство). Тривають слідчі дії.
Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області
за матеріалами Дніпровського РУП
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