у дніпрі за замах на вбивство чоловіка та жінки затримали 30-річного місцевого жителя

Через ревнощі підозрюваний завдав 29-річному знайомому та 30-річній жінці численні удари по голові

Злочин стався 20 серпня близько 14.45 в одній із квартир Шевченківського району міста. Правоохоронці встановили, що між господарем помешкання та зловмисником на грунті ревнощів виник конфлікт, в ході якого нападник спочатку завдав потерпілому декілька ударів по голові, а потім завдав численні удари по голові та тулубу колишній співмешканці. 29-річного чоловіка госпіталізували до лікарні.

Поліцейські відділення поліції N°7 Дніпровського районного управління поліції затримали зловмисника в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

21 серпня слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 п. 1 ст. 115

Кримінального кодексу України (Замах на умисне вбивство). Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП