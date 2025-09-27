У Дніпрі залишено в силі вирок водію, який збив дітей на пішохідному переході. Внаслідок ДТП 8-річний хлопчик загинув

За доводами прокуратури Дніпровський апеляційний суд залишив у силі вирок суду першої інстанції мешканцю м. Дніпра, засудженому за скоєння ДТП, унаслідок якої загинула малолітня дитина, ще одна отримала тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286 КК України).

Йому призначено покарання у вигляді 6 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.

5 листопада 2024 року обвинувачений, не маючи посвідчення водія, керуючи автомобілем Ford Sierra, наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу на одній із вулиць Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпро, не зупинився та здійснив наїзд на групу дітей, які переходили дорогу, прямувавши до укриття у навчальному закладі.

Унаслідок ДТП 8-річний хлопчик загинув на місці, а інша 8-річна дитина отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Сторона захисту просила скасувати вирок суду першої інстанції, проте суд підтримав позицію прокурора та залишив вирок без змін, на підставі зібраних та досліджених у суді доказів.

Наразі рішення набрало законної сили. Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Офіс Генерального прокурора