У Дніпрі затримали трьох чоловіків, які вбили 35-річного місцевого жителя

Зловмисники зустріли потерпілого на вулиці, заштовхали до автівки, відвезли до лісосмуги та побили. Від отриманих численних тілесних ушкоджень чоловік помер.

Оголене тіло померлого виявили місцеві жителі у лісосмузі Самарського району. Як встановили правоохоронці, 35-річний місцевий житель з 3 жовтня знаходився у розшуку.

Працівники карного розшуку Дніпровського відділу поліції спільно з поліцейськими Самарського відділення поліції із залученням співробітників полку поліції особливого призначення затримали причетних до вбивства чоловіків. Ними виявились троє місцевих жителів віком від 37 до 48 років. Двоє з них раніше вже притягувались до кримінальної відповідальності.

В ході санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантів поліцейські вилучили речові докази, які підтверджують їх причетність до злочину. Крім цього, під час обшуку в автомобілі одного з чоловіків виявили гранату Ф-1 без маркування та запал УЗРГМ-2. // Вартові еспресо