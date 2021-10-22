У Дніпрі затримали жінок, які під виглядом соцпрацівниць грабували людей похилого віку (фото)

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20 жовтня грабіжниці зайшли до квартири 82-річної жінки, представились соціальними працівницями та запропонували їй отримати додаткові виплати. Під час бесіди підозрювані з’ясували у потерпілої, де знаходиться її схованка з грошима. Потім дочекалися, коли жінка вийде з кімнати та забрали її заощадження. Цього ж дня працівники кримінальної поліції Дніпровського районного управління поліції затримали двох жінок одразу після скоєння злочину неподалік від будинку пенсіонерки.

Грабіжниці — мешканки міста Харків 20 та 26 років. Їх затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. 21 жовтня слідчі відділення поліції № 5 Дніпровського районного управління поліції повідомили затриманим про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років. Триває слідство.

Зараз правоохоронці перевіряють жінок на причетність до аналогічних злочинів, скоєних на території міста.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського районного управління поліції