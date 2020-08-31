У Дніпрі затримали злодія, який обікрав п’ять квартир

Чоловік пробирався в квартири через вікна, розпилюючи на них грати. Проникаючи в будинок, зловмисник здійснював крадіжку цінного майна. Таким чином, чоловікові вдалося здійснити п’ять крадіжок в різних районах міста.

Поліцейські з’ясували, що до даного злочину причетний 53-річний місцевий.

Зловмисник був затриманий. Правоохоронні органи провели обшук в будинку і автомобілі підозрюваного. На місці було виявлено, все крадене майно і набір інструментів, за допомогою яких злочинець здійснював крадіжки.

Фігуранту загрожує позбавлення волі до шести років. // Вартові еспресо