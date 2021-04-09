У Дніпрі затримано членів злочинної групи, причетних до озброєного нападу на підприємця

Під час розбійного нападу зловмисники заволоділи з квартири 58-річного чоловіка сейфом з великою сумою грошей.

Злочинна група складалася з трьох чоловіків, мешканців м. Першотравенськ. За попередньою інформацією, лідером групи є 26-річний раніше судимий за вимагання чоловік, який спланував розбійний напад та визначив ролі між членами групи.

Затримання фігурантів відбулось ввечері 8 квітня на просп. Олександра Поля м. Дніпро за участі співробітників управління карного розшуку та слідчих ГУНП в Дніпропетровській області, за силової підтримки спецпризначенців управління КОРД та полку поліції особливого призначення. Процесуальне керівництво здійснювала Дніпропетровська обласна прокуратура.

Після затримання за місцем мешкання та в автомобілях затриманих відбулися 12 санкціонованих обшуків, під час яких правоохоронці вилучили закритий сейф, три пістолети з набоями, гранату із запалом. Також були виявлені речові докази, які підтверджують факт підготовки до нападу – фото потерпілого, схема будинку та двору.

На даний час трьох чоловіків затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про вручення їм повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 187 (Розбій) та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області