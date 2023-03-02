У Дніпрі затримали 24-річного зловмисника, який скоював розбійні напади на продавчинь

Впродовж однієї години чоловік скоїв два розбійні напади у торгівельних закладах. При цьому погрожував працівницям ножем.

Встановлено, що 28 лютого він напав на продавчинь у торгівельних закладах, розташованих в Індустріальному та Соборному районах Дніпра. Нападник заходив до закладів, обирав товар, потім підходив на касу та під погрозою ножа вимагав у жінок віддати гроші.

Завдяки спільній роботі працівників кримінальної поліції відділення поліції № 5 Дніпровського районного управління поліції та оперативників Дніпра правоохоронці за декілька годин викрили зловмисника. 1 березня 24-річного чоловіка затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі відкрили два кримінальні провадження за ст. ч. 4 ст. 187 (розбій, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за злочин – до 15 років позбавлення волі. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського райуправління поліції