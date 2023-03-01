У Дніпрі затримали 58-річного чоловіка, який намагався вбити родича сокирою

Під час конфлікту підозрюваний завдав племіннику сокирою декілька ударів по голові. 25-річного чоловіка госпіталізували до лікарні.

Злочин стався 27 лютого близько 12.30 по вулиці Межовій у м. Підгороднє. На місці події поліцейські відділення поліції N°8 Дніпровського районного управління поліції, залучивши кінолога зі службовою собакою встановили, що до злочину причетний 58-річний родич потерпілого.

Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також правоохоронці вилучили знаряддя злочину – сокиру.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

28 лютого затриманому повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП