У Дніпрі затримали чоловіка, ймовірно, причетного до завдання тяжких тілесних ушкоджень та вбивства

У неділю на лінію 102 надійшло повідомлення з лікарні про те, що до медзакладу невідомий на автомобілі Hyundai привіз жінку з вогнепальним пораненням ноги й одразу поїхав геть. Також у цей час небайдужі громадяни повідомили про стрілянину в Самарському районі та вбивство чоловіка.

Поліцейські отримали прикмети чоловіка, який може бути причетним до цих подій, і транспортного засобу, на якому він пересувався. За допомогою камер “Безпечне місто” патрульні з’ясували напрямок руху авто. Найближчий екіпаж патрульних у складі Ігоря Коваля, Дмитра Шинкаренка та Олександра Накрапаса виявив його за кілька хвилин у дворах багатоповерхівок на Набережній Перемоги.

Водієві надали команду вийти з авто з піднятими руками, після чого затримали його, застосувавши кайданки. Під час поверхневого огляду авто інспектори виявили зброю та боєприпаси.

На місце викликали слідчо-оперативну групу та вибухотехніків.

Чоловіка затримали відповідно до ст. 208 КПК. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) та ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ.

Патрульна поліція Дніпропетровської області