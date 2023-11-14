У Дніпрі затримали двох нападників, які через майновий конфлікт кинули гранату в містянина

У спецоперації були задіяні спецпризначенці КОРД, патрульні поліцейські, кримінальна поліція, слідчі та інші правоохоронні структури. На місці роботою правоохоронців керував начальник ГУНП в Дніпропетровській області Олександр Ганжа.

13 листопада близько 14.00 до поліції надійшло повідомлення про вибух на проспекті Свободи в Новокодацькому районі міста Дніпра. Повідомлялося, що невідомі з автомобіля «Lexus» кинули гранату в бік чоловіка, який перебував на вулиці. Внаслідок вибуху 51-річний потерпілий отримав осколкові поранення. Його госпіталізували до лікарні.

Одразу по місту була введена поліцейська спецоперація. Патрульні поліцейські стали переслідувати зловмисників. Тікаючи від правоохоронців, чоловіки викинули з автомобіля гранату Ф-1, яка не вибухнула. А потім, через декілька кварталів – пістолет Макарова. Поліцейські наздогнали їх та заблокували автомобіль на перехресті вулиці Павлова та Академіка Белелюбського. Спецпризначенці КОРД затримали порушників, які забарикадувались в автомобілі.

Наразі двоє чоловіків – брати віком 47 та 53 років, затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Встановлено, що у нападників з потерпілим виник майновий конфлікт на ґрунті боргових зобов’язань.

За вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області